Врач и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, как приготовить кофе, чтобы он был максимально полезным.
Агапкин рассказал, что кофе после варки следует пропустить через бумажный фильтр.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему свежевыжатый сок разрушает печень и провоцирует диабет.
Как сообщает "Экономика сегодня", Агапкин советует не добавлять в тонизирующий напиток молоко и сахар. Кофе, по словам медика, минимизирует риск развития рака печени, инфаркта и инсульта, а также укрепляет сосуды.
Врач рекомендует употреблять три-четыре чашки в день.
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