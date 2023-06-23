Врач рассказал о пользе правильно приготовленного кофе

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, как приготовить кофе, чтобы он был максимально полезным.

Агапкин рассказал, что кофе после варки следует пропустить через бумажный фильтр.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему свежевыжатый сок разрушает печень и провоцирует диабет.

Как сообщает "Экономика сегодня", Агапкин советует не добавлять в тонизирующий напиток молоко и сахар. Кофе, по словам медика, минимизирует риск развития рака печени, инфаркта и инсульта, а также укрепляет сосуды.

Врач рекомендует употреблять три-четыре чашки в день.

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Чем полезен кофе