Учёные из Испании разработали диету против атеросклероза

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Испанские учёные из Института биомедицинских исследований IDIBAPS выяснили, какие продукты могут помочь в профилактике атеросклероза. Об этом пишет "Ридус".

По словам исследователей, эффективным способом профилактики атеросклероза потенциально может стать диета, богатая каротиноидами. Эти вещества в больших количествах содержатся в жёлтых, оранжевых и зелёных фруктах и овощах.

Проанализировав данные 200 человек в возрасте от 50 до 70 лет и проверив их концентрацию каротиноидов в крови и наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях, учёные пришли к выводу, что более высокая концентрация веществ связана с меньшим количеством бляшек на стенках сосудов, особенно у женщин.

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