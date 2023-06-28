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Психолог уверен: зависимость от видеоигр опасна

1:14
Здоровье

Психолог Екатерина Зуша в беседе с "Газетой.Ru" охарактеризовала зависимость от видеоигр как опасное психическое отклонение, которое имеет негативные последствия. Если человек играет в видеоигры лишь несколько раз в месяц, то негативное воздействие будет незначительным, но игры на постоянной основе оказывают разрушительное воздействие.

"В таких случаях большая часть мыслей человека становится занятой игровым процессом. Это особенно опасно для людей с подвижной или неустойчивой психикой. Навязчивые мысли и желание играть могут стать настолько сильными, что мешают сосредоточиться на реальной жизни. В результате возникает нездоровое состояние психики и зависимость", — подчеркнула специалист.

По словам психолога, при развитии игровой зависимости теряется контроль над временем, а также возникают трудности во взаимодействии с другими людьми. Это неминуемо отражается на работе и на общем состоянии здоровья. Таким образом, миф о видеоиграх как о способе снять стресс развенчивается. На самом деле чрезмерное увлечение играми представляет серьёзную проблему.

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Неудобная правда про компьютерные игры
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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