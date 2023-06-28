Психолог уверен: зависимость от видеоигр опасна

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Екатерина Зуша в беседе с "Газетой.Ru" охарактеризовала зависимость от видеоигр как опасное психическое отклонение, которое имеет негативные последствия. Если человек играет в видеоигры лишь несколько раз в месяц, то негативное воздействие будет незначительным, но игры на постоянной основе оказывают разрушительное воздействие.

"В таких случаях большая часть мыслей человека становится занятой игровым процессом. Это особенно опасно для людей с подвижной или неустойчивой психикой. Навязчивые мысли и желание играть могут стать настолько сильными, что мешают сосредоточиться на реальной жизни. В результате возникает нездоровое состояние психики и зависимость", — подчеркнула специалист.

По словам психолога, при развитии игровой зависимости теряется контроль над временем, а также возникают трудности во взаимодействии с другими людьми. Это неминуемо отражается на работе и на общем состоянии здоровья. Таким образом, миф о видеоиграх как о способе снять стресс развенчивается. На самом деле чрезмерное увлечение играми представляет серьёзную проблему.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Неудобная правда про компьютерные игры