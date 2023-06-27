Медик составила список самых полезных новостей

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук Светлана Павличенко поделилась рейтингом наиболее полезных овощей.

На первом месте оказались листовые зелёные овощи, такие как салат, шпинат и руккола. Они богаты витаминами А, С и Е, а также содержат важные минералы, такие как железо, кальций и магний. Кроме того, эти овощи являются хорошим источником клетчатки.

На втором месте в списке оказалась брокколи. Она полезна для женщин, особенно в период беременности, так как содержит витамины группы В и фолиевую кислоту. Также брокколи является источником хрома, который способствует защите от диабета.

Третье место занял лук. Он содержит много антиоксидантов, которые борются с хроническим воспалением в организме. Кроме того, лук помогает улучшить пищеварение благодаря наличию растворимых пищевых волокон. Также лук способствует лучшему усвоению питательных веществ из других продуктов.

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