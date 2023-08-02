Кардиолог рассказал, чем опасно ежедневное употребление пива

Врач-кардиолог Вадим Жук предупреждает, что ежедневное употребление пива может привести к серьезным проблемам с сердцем, включая сердечную недостаточность.
Даже небольшие дозы алкоголя, принимаемые регулярно, наносят вред сердцу. У любителей пива врачи часто диагностируют кардиомиопатии, что может привести к развитию сердечной недостаточности.
Кроме того, не редкость случаи возникновения аритмий, которые могут привести к внезапной смерти. Пивной алкоголизм также может привести к ожирению, развитию диабета, гипертонии и нарушению работы эндокринной системы.
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