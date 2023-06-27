Многим известно, что вкусная и популярная еда редко является полезной, а на самом деле может нанести вред организму.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупреждает, что злоупотребление некоторыми продуктами может привести к серьезному заболеванию — тромбозу.
Он особо подчеркивает, что необходимо ограничить потребление сахара, так как это приводит к повышению уровня глюкозы в крови и увеличению выработки липидных соединений. Это, в свою очередь, увеличивает вязкость крови и риск тромбоза.
Помимо сахара, в список опасных продуктов входят
Потребление этих продуктов может привести к недостатку белков и аминокислот.
Для профилактики тромбоза рекомендуется включать в рацион
Эти продукты содержат рутин и бромелаин, которые полезны для организма.
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