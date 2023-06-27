Продукты, которые увеличивают риск тромбоза, перечислил токсиколог

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многим известно, что вкусная и популярная еда редко является полезной, а на самом деле может нанести вред организму.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупреждает, что злоупотребление некоторыми продуктами может привести к серьезному заболеванию — тромбозу.

Он особо подчеркивает, что необходимо ограничить потребление сахара, так как это приводит к повышению уровня глюкозы в крови и увеличению выработки липидных соединений. Это, в свою очередь, увеличивает вязкость крови и риск тромбоза.

Помимо сахара, в список опасных продуктов входят

алкоголь,

консервы,

копчености,

жирное мясо,

газированные напитки,

гречка

и картофель.

Потребление этих продуктов может привести к недостатку белков и аминокислот.

Для профилактики тромбоза рекомендуется включать в рацион

яблоки,

лук,

чай,

лимоны

и апельсины.

Эти продукты содержат рутин и бромелаин, которые полезны для организма.

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