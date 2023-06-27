Вода является неотъемлемой частью организма человека, и её регулярное употребление необходимо. Однако превышение рекомендуемой нормы может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Терапевт Артём Мерино рассказывает, что из-за излишнего количества выпитой воды возможно
Он отмечает, что пациенты со слабым здоровьем особенно подвержены этим проблемам из-за большого количества воды, выпитой за короткий промежуток времени.
Рекомендуемая норма потребления воды для взрослого человека составляет 1,5-2,5 литра в сутки, однако необходимо учитывать возраст, вес и общее состояние здоровья каждого человека.
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