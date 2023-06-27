"Может подняться давление": врач объяснил, почему нельзя пить много воды

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода является неотъемлемой частью организма человека, и её регулярное употребление необходимо. Однако превышение рекомендуемой нормы может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Терапевт Артём Мерино рассказывает, что из-за излишнего количества выпитой воды возможно

повышение артериального давления,

появление болей в области сердца

и даже отёк мозга.

Он отмечает, что пациенты со слабым здоровьем особенно подвержены этим проблемам из-за большого количества воды, выпитой за короткий промежуток времени.

Рекомендуемая норма потребления воды для взрослого человека составляет 1,5-2,5 литра в сутки, однако необходимо учитывать возраст, вес и общее состояние здоровья каждого человека.

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