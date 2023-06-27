Нутрициолог назвала фрукт, который продлевает жизнь

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Нурия Хасанова рассказала о положительном влиянии хурмы — фрукта, сезон которого приходится на период с середины осени до декабря в России.

Хурма содержит витамины A и E, которые обладают омолаживающими и антиэйдж-свойствами, подчеркнула Хасанова.

Важно обращать внимание на внешний вид хурмы при её покупке — фрукты не должны быть сильно помятые. Также не следует употреблять хурму в больших количествах, достаточно съедать один плод в день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.