Офтальмолог рассказала о способах снижения нагрузки на зрение при использовании смартфона

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сайт Rsute предоставляет информацию от врача-офтальмолога Татьяны Павловой о способах снижения нагрузки на зрение при частом использовании смартфона.

Специалист отмечает, что в последние годы наблюдается настоящая эпидемия близорукости, поэтому эти рекомендации являются весьма актуальными.

Одним из ключевых моментов является правильное положение смартфона: он должен быть на расстоянии около 30 сантиметров от глаз и немного ниже уровня лица.

Ещё одним полезным советом является выбор серого фона для чтения. Минимальная контрастность между текстом и фоном поможет снизить нагрузку на глаза.

Также важно регулярно протирать экран устройства. Чем чище экран, тем меньше нагрузка на глаза.

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