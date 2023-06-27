Названа польза бананов в борьбе со стрессом

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Светлана Лисицина рассказала о неожиданных преимуществах бананов. Оказывается, их регулярное употребление помогает справиться со стрессом, что делает их эффективным антидепрессантом.

Этот положительный эффект обусловлен присутствием аминокислоты триптофана в бананах, которая преобразуется в серотонин — "гормон счастья", отвечающий за улучшение настроения, памяти и сна.

Кроме того, бананы являются источником витамина С, который поддерживает иммунную систему организма. Ещё одно полезное свойство бананов — наличие клетчатки, которая способствует лучшему пищеварению.

Однако стоит помнить, что злоупотребление бананами, особенно перезрелыми, может привести к диарее, а также вызвать головную боль и сонливость.

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