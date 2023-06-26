Неправильная поза для сна может вызвать головные боли

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утренние головные боли могут быть вызваны некоторыми неправильными позами во время сна, как утверждает врач-остеопат Сергей Евдокимов в интервью Life.

Одной из таких поз является поза страуса, когда человек накрывает голову одеялом или подушкой. Такое положение может привести к недостатку кислорода и накоплению углекислого газа в крови.

Другой опасной позой является сон на животе, который может привести к сдавливанию органов брюшной полости, затруднению венозного оттока и нарушению работы кишечника.

Не рекомендуется спать с головой, отброшенной назад или без подушки, так как это может нарушить проходимость позвоночных артерий и уменьшить приток артериальной крови в голову.

И наконец, длительный сон на правом боку может привести к сдавливанию полой вены и нарушению функционирования кишечника и желчного пузыря.

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