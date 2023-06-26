Врач-терапевт, специалист в области диетологии Екатерина Кривцова рассказала "Спорт-Экспрессу" о продуктах, укрепляющих иммунитет.
Она выделила такие продукты, как
Специалист подчеркнула, что в российских яблоках гораздо больше витамина С, чем в импортных. Данный витамин ограждает организм от простудных и инфекционных заболеваний.
Диетолог отметила, что отвар из шиповника также способствует повышению уровня витамина С в организме. Кроме того, шиповник не вызывает аллергических реакций, в отличие от некоторых фруктовых соков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны