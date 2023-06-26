Терапевт рассказала, чем российские яблоки лучше импортных

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, специалист в области диетологии Екатерина Кривцова рассказала "Спорт-Экспрессу" о продуктах, укрепляющих иммунитет.

Она выделила такие продукты, как

отвар из шиповника,

квашеная капуста

и свежие яблоки.

Специалист подчеркнула, что в российских яблоках гораздо больше витамина С, чем в импортных. Данный витамин ограждает организм от простудных и инфекционных заболеваний.

Диетолог отметила, что отвар из шиповника также способствует повышению уровня витамина С в организме. Кроме того, шиповник не вызывает аллергических реакций, в отличие от некоторых фруктовых соков.

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