Диетолог: "На завтрак нельзя есть сладкое"

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о том, что на завтрак не стоит употреблять пищу с большим содержанием сахара.
"Это все быстрые углеводы, которые дают всплеск энергии, быстро провоцируют выброс сахара в кровь. Человеку кажется, что такой завтрак пробуждает.
Но пока он доехал до работы — захотел спать, появляется жуткий упадок сил, падает внимание, начинает путаться сознание, снижается работоспособность", — приводит её слова Газета.Ru.
По словам Елены Соломатиной, нужно заменить быстрые углеводы на медленные и отказаться от каш из пакетиков и сладких хлопьев, а также выпечки, круассанов и белого хлеба с вареньем.
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