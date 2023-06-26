Полезные продукты могут нанести вред здоровью

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Эльвина Бинатова в беседе с Газетой.Ru рассказала о ряде продуктов, которые считаются полезными, но на самом деле могут нанести вред здоровью.

Во-первых, это фруктовый сок, который содержит столько же сахара, сколько и сладкая газировка. Кроме того, в процессе приготовления уничтожается большая часть витаминов. Во-вторых, цельнозерновой хлеб, употребление которого приводит к повышению уровня сахара в крови. Этот продукт из-за технологии производства теряет все питательные вещества.

Кроме того, к не самым полезным продуктам врач отнесла

сухие завтраки,

заправки для салатов

и веганские заменители мяса.

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