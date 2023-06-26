Назван фрукт, который помогает при сахарном диабете

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, что груша полезна для пациентов с сахарным диабетом и также может использоваться в профилактике различных заболеваний, сообщает сербское издание Magazin Novosti.

"Груши являются очень полезными фруктами, которые способствуют снижению риска развития гипертонии, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы", — говорится в статье.

Этот фрукт также полезен при заболеваниях верхних дыхательных путей, туберкулезе и лихорадке, а также обладает жаропонижающими и антисептическими свойствами.

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