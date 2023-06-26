Частое использование фена для сушки волос приводит к их разрушению. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог Екатерина Пащенко.
При продолжительном и неконтролируемом применении фена высокие температуры могут проникать во внутренний корковый слой волос и привести к нарушению водородных связей между волокнами. В худшем случае это может привести к нарушению защитной водно-липидной мантии волос, что вызывает
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