Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о намерении сменить фамилию: "Это шутка"
Глава Перми написал заявление о сложении полномочий
Аэропорт Минвод временно остановил приём и вылет самолётов из-за повреждения ВПП
В Москве экстренно эвакуируют людей из Останкинской башни
Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону ликвидировали
Латвия перекрыла приём заявлений на выдачу россиянам виз всех типов
Sohu: премьер-министр Китая Ли Цян приехал в Берлин и произнёс там важную речь о санкциях
Geopolitika: США достигли цели-минимум на Украине — скоро начнётся реабилитация России
Суд не стал штрафовать Пугачёву за неуплату аренды за участок земли в Солнечногорске

Трихолог: сушка волос феном приводит к их разрушению

0:35
Здоровье

Частое использование фена для сушки волос приводит к их разрушению. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог Екатерина Пащенко.

При продолжительном и неконтролируемом применении фена высокие температуры могут проникать во внутренний корковый слой волос и привести к нарушению водородных связей между волокнами. В худшем случае это может привести к нарушению защитной водно-липидной мантии волос, что вызывает

  • появление раздражения,
  • сухости,
  • покраснения
  • и даже выпадения волос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вреден ли фен? Секрет идеальных волос
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Последние материалы
Суд не стал штрафовать Пугачёву за неуплату аренды за участок земли в Солнечногорске
Geopolitika: США достигли цели-минимум на Украине — скоро начнётся реабилитация России
Россия запросила провести заседание Совбеза ООН по теме диверсий на "Северных потоках"
Эксперт Саона объяснила произошедшие в России события мистическим значением числа 24
В Германии заявили, что не смогут обеспечить киевский режим необходимым количеством боеприпасов
Трихолог: сушка волос феном приводит к их разрушению
В зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных из-за пожара
TU: ошибка лаборанта в Америке уничтожила результаты десятков лет исследований
В художественном училище Дагестана опровергли пропаганду ЛГБТ выпускниками
Врач Гончаров рассказал, как будут лечить россиян после исчезновения бисептола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников