Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Президент Сербии Вучич заявил о несомненном иностранном участии в попытке мятежа в России 24 июня
Кадыров рассказал о пребывании чеченских военных в Ростове-на-Дону
Гемпель: главу МИД Чехии Липавского ждёт в Крыму комфортный отдых в СИЗО
Эксперты сообщили, что оливки помогают снизить давление и холестерин в крови
Князья суеты: россияне опять скупали водку, бумагу, доллары и билеты
Глава МИД Лавров назвал потоком сознания заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе со стороны России
WP: в США ещё две недели назад знали о подготовке мятежа в России
МИД Нидерландов призывает соотечественников срочно покинуть Россию в связи с непредсказуемой ситуацией в стране
Баку отверг инициативу Еревана о переговорах по правам армян в Карабахе

Названы фрукты, которые помогают бороться с тромбами

0:32
Здоровье

Учёные из Института сосудистых заболеваний провели исследование, которое выявило определённые фрукты, способствующие борьбе с образованием тромбов, сообщает Daily Express.

В результате исследования выяснилось, что наилучшие результаты показали яблоки, лимоны и апельсины, благодаря своей способности разжижать кровь.

Похожий эффект проявляется также у киви и ананасов, которые содержат бромелайн, способный нейтрализовать атеросклеротические бляшки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике

Батискаф "Титан" мог не соответствовать требованиям для погружения на большую глубину.

"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Медведев заподозрил, что в военном мятеже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Путин обратился к россиянам и заверил: мятежники будут наказаны
Путин обратился к россиянам и заверил: мятежники будут наказаны
Последние материалы
Эксперты сообщили, что оливки помогают снизить давление и холестерин в крови
Князья суеты: россияне опять скупали водку, бумагу, доллары и билеты
Глава МИД Лавров назвал потоком сознания заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе со стороны России
Названы фрукты, которые помогают бороться с тромбами
WP: в США ещё две недели назад знали о подготовке мятежа в России
МИД Нидерландов призывает соотечественников срочно покинуть Россию в связи с непредсказуемой ситуацией в стране
Баку отверг инициативу Еревана о переговорах по правам армян в Карабахе
Замглавы МИД РФ Руденко и руководитель МИД КНР Цинь Ган провели переговоры в Пекине
Advance: после слов Зеленского насчёт контрнаступления у Киева осталось всего два варианта
Президент Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой другой стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников