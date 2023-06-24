Учёные из Института сосудистых заболеваний провели исследование, которое выявило определённые фрукты, способствующие борьбе с образованием тромбов, сообщает Daily Express.
В результате исследования выяснилось, что наилучшие результаты показали яблоки, лимоны и апельсины, благодаря своей способности разжижать кровь.
Похожий эффект проявляется также у киви и ананасов, которые содержат бромелайн, способный нейтрализовать атеросклеротические бляшки.
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