Диетолог: красное мясо представляет серьёзную опасность

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление красного мяса может представлять серьёзную угрозу для здоровья, заявила диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

"Исследования показали, что человек, употребляющий большое количество красного мяса, чаще сталкивается с онкологическими процессами в кишечнике. Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и не ограничиваться только мясом.

Для того, чтобы снизить риск онкологических заболеваний, необходимо улучшить процесс выведения продуктов распада белка. Для более эффективного вывода вместе с мясом следует употреблять пищу, богатую клетчаткой, которая содержится в овощах", — приводит её слова PRIMPRESS.

Она также добавила, что важно сократить частоту и количество употребляемого мяса, а также ограничить потребление жиров животного происхождения, так как они способствуют развитию атеросклероза.

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