Терапевт рассказал, чем могут быть опасны промокшие ноги

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Павел Воробьёв, доктор медицинских наук, пояснил, почему мокрые ноги являются опасностью и какие меры следует принять, если такая ситуация всё же возникла.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Существует такое заболевание, как инфекционный эндокардит, которое развивается при переохлаждении и сырости. Эта патология может возникать даже в домашних условиях. Она является крайне неприятной и серьёзной. Иногда она может быть смертельной", — отметил Воробьев в беседе с URA. RU.

Наилучшим решением будет как можно скорее согреть промокшие ноги. Для этого существует простое и эффективное средство.

"Если ноги промокли и замёрзли, можно надеть шерстяные носки. Тёплые и плотно прилегающие шерстяные носки быстро согревают ноги и уменьшают дискомфорт", — добавил специалист.

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