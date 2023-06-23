Продукты, содержащие большое количество крахмала, могут негативно влиять на организм из-за резкого повышения уровня сахара в крови.
Однако автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов рассказал в интервью радио Sputnik о простом способе сделать эти продукты более полезными.
"При заморозке хлеба образуется так называемый резистентный крахмал, который расщепляется в организме медленнее, что означает меньший вред", — отметил он.
Таким образом, с помощью замораживания хлеба, риса или картофеля можно изменить свойства крахмала и сделать его более постепенно усваиваемым организмом.
Готовые продукты можно просто поместить в холодильник, и уже на следующий день при разогревании они станут более полезными.
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