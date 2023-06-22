Кардиолог Кореневич объяснила, почему резко бросать курить опасно для сердца

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, почему неправильная борьба с курением малоэффективна и даже вредна для здоровья.

Медик объяснила, что резко бросать курить опасно для сердца.

Кардиолог отметила, что курильщики чаще страдают инфарктом, инсультом и онкологическими заболеваниями, чем некурящие. Она считает, что причина кроется в том, что курильщики с помощью никотина пытаются справиться со стрессовыми состояниями.

"Причина болезней сердца и рака — высокий уровень стресса. Курение даёт временную иллюзию расслабления и переключения внимания", — написала Кореневич в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что борьба с курением, с алкоголем, лишним весом усиливает стресс. Врач посоветовала справиться с причиной, которая побуждает человека всё время хвататься за сигарету.

Кардиолог подчеркнула, что вовсе не одобряет курение. Она уверена, что как только удастся побороть стресс, организм начёт быстро восстанавливаться.

Кореневич уверена, что избавленный от тревог человек сможет бросить вредные привычки без мучений и нервного напряжения.

Ранее Анна Кореневич рассказала, что гипертоники не замечают давления.

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Легкий способ бросить курить!