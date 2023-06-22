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Врач-невролог Демьяновская перечислила гражданам РФ три продукта, ухудшающих работу мозга человека

1:31
Здоровье

Соль, животные жиры и суши оказывают негативное влияние на работу мозга. Об этом заявила врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Соль считается наиболее опасным продуктом для работоспособности мозга. Её высокое содержание присутствует в кетчупах, домашних и промышленных консервах, сушёной рыбе и чипсах. Потребление избыточного количества соли способствует развитию хронического повышенного давления. Врач указывает, что при гипертонии не только сужаются сосуды, но и уменьшается их количество в мозге, пишет Газета. Ru.

Животные жиры также могут быть вредными. Эксперт подчёркивает необходимость достижения баланса в их потреблении. В противном случае может возникнуть серьёзное заболевание — атеросклероз.

Демьяновская отмечает, что полное исключение жиров из рациона не рекомендуется. Важно следить за питанием и уровнем холестерина в крови.

Третьим продуктом, который негативно влияет на работу мозга, являются суши. В японской кухне рыба и морепродукты, которые полезны для восстановления нервных клеток и синтеза нейромедиаторов, обычно сочетаются с рисом. Однако следует отметить, что в шлифованном продукте содержится незначительное количество витамина В1. Он может разрушаться под воздействием фермента тиаминазы, содержащегося в сырой рыбе.

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10 продуктов, которые полезны для мозга
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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