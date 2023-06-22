Хирург Паршин заявил, что недолеченный ларингит может привести к раку

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-хирург Владимир Паршин призвал россиян, заболевших ларингитом, соблюдать все рекомендации медиков во избежание развития рака трахеи.

По его словам, этот вид онкологии чаще всего встречается у молодых пациентов и тяжело поддаётся лечению. Специалист отметил, что главная причина рака трахеи — наследственность, однако он также может возникать на фоне хронического трахеита или ларингита. Как пояснил доктор, первыми симптомами онкологии считаются нарушение дыхания и кровохарканье.

"Это является абсолютным показанием, чтобы обратиться к врачу и сделать трахеобронхоскопию", — подчеркнул Паршин в интервью "Лайфу".

Ранее учёные из Университета Ньюкасла сообщили, что здоровый образ жизни способен снизить риск развития онкологии более чем на 8%. Они порекомендовали отказаться от курения и употребления спиртных напитков во избежание рака.

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