Академик Драпкина раскрыла, как выявить сахарный диабет, посмотрев в зеркало

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгое время сахарный диабет может не проявляться, поэтому необходимо обратить внимание на самые первые признаки этого заболевания. Данный недуг представляет опасность, поскольку человек может чувствовать себя отлично, даже не подозревая о необратимых процессах, уже происходящих в организме. Избыток глюкозы в крови оказывает разрушительное воздействие на сосуды, а следовательно, на все органы и системы, включая сердце, глаза, почки и стопы.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рассказала, на какие внешние изменения стоит обратить внимание. В своём Telegram-канале профессор она перечислила четыре изменения состояния кожи, которые могут свидетельствовать о наличии сахарного диабета.

Сухость и зуд кожи. Проявляются в паховых, межъягодичных, локтевых складках. Долгое заживление ран. Они легко нагнаиваются. Это происходит из-за нарушения кровообращения и снижения иммунитета. Особенно опасны повреждения в области стопы, которые без должного лечения могут прогрессировать до образования крупных язв и привести к необходимости ампутации конечности. Появление чёрного акантоза. Это характеризуется сухими, тёмными, утолщёнными и бархатистыми участками кожи в подмышечных впадинах, на шее или в паху. Диабетическая дермопатия. Она представляет собой появление маленьких, круглых или овальных красно-коричневых пятен на передней поверхности голени. Это состояние развивается у пациентов с долгосрочным диабетом и указывает на недостаточный контроль уровня глюкозы в крови.

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Первые симптомы сахарного диабета