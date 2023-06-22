Долгое время сахарный диабет может не проявляться, поэтому необходимо обратить внимание на самые первые признаки этого заболевания. Данный недуг представляет опасность, поскольку человек может чувствовать себя отлично, даже не подозревая о необратимых процессах, уже происходящих в организме. Избыток глюкозы в крови оказывает разрушительное воздействие на сосуды, а следовательно, на все органы и системы, включая сердце, глаза, почки и стопы.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рассказала, на какие внешние изменения стоит обратить внимание. В своём Telegram-канале профессор она перечислила четыре изменения состояния кожи, которые могут свидетельствовать о наличии сахарного диабета.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.