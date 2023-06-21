Кардиолог Конев рассказал, о чём говорят сжимающие и колющие боли в груди

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru подробно описал симптомы, которые говорят о проблемах с сердцем.

Фото: Fotodom.ru

Медик объяснил, что существуют признаки, которые должны насторожить и заставить человека обратиться за помощью к кардиологу.

"Симптомы едины всегда — это боли в передней грудной стенке. Особенно если боли носят характер сжимающей. Не колющие боли. Колющие боли не характерны для сердечных проявлений. Хотя изредка бывает и такое. Боли, которые иррагируют, то есть отдают в лопатку, в верхнюю челюсть. Боли, которые усиливаются при физической нагрузке. Ощущение сердцебиения, ощущение перебоев в сердце, когда сердце как бы замирает", — перечислил симптомы врач.

Кардиолог рассказал, что головные боли, особенно в затылочной области, могут быть проявлением повышенного артериального давления. Он отметил, что многие люди просто не знают, какое у них давление.

"Поймите, что сосудистая катастрофа очень часто происходит при резком повышении артериального давления. А сосудистыми катастрофами называются "инфаркт", "инсульт". Поэтому контроль за артериальным давлением, особенно в зрелых возрастных когортах, я имею в виду после 40 лет примерно, должен осуществлять практически каждый человек, а особенно если выявлено повышение артериального давления хотя бы раз", — объяснил Конев.

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