Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru подробно описал симптомы, которые говорят о проблемах с сердцем.
Медик объяснил, что существуют признаки, которые должны насторожить и заставить человека обратиться за помощью к кардиологу.
"Симптомы едины всегда — это боли в передней грудной стенке. Особенно если боли носят характер сжимающей. Не колющие боли. Колющие боли не характерны для сердечных проявлений. Хотя изредка бывает и такое. Боли, которые иррагируют, то есть отдают в лопатку, в верхнюю челюсть. Боли, которые усиливаются при физической нагрузке. Ощущение сердцебиения, ощущение перебоев в сердце, когда сердце как бы замирает", — перечислил симптомы врач.
Кардиолог рассказал, что головные боли, особенно в затылочной области, могут быть проявлением повышенного артериального давления. Он отметил, что многие люди просто не знают, какое у них давление.
"Поймите, что сосудистая катастрофа очень часто происходит при резком повышении артериального давления. А сосудистыми катастрофами называются "инфаркт", "инсульт". Поэтому контроль за артериальным давлением, особенно в зрелых возрастных когортах, я имею в виду после 40 лет примерно, должен осуществлять практически каждый человек, а особенно если выявлено повышение артериального давления хотя бы раз", — объяснил Конев.
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