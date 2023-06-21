Врач Джус: анафилактический шок возможен при введении любого лекарства

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анафилактический шок не исключён при введении в организм любого лекарства, в том числе контрастного вещества для лучевой диагностики. Об этом сообщил заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Евгений Джус.

Если есть сомнения, будет не лишним проконсультироваться с аллергологом.

"Перед исследованием с внутривенным контрастированием важно знать, есть ли аллергологический анамнез у пациента. Если он отягощён, то необходима консультация аллерголога", — сказал Джус в беседе с Life.ru.

Однако риск аллергических реакций после введения контрастного вещества очень невысок. Так считает доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

Однако несмотря на это, Пивоварова напомнила, что врач должен самым подробным образом опросить пациента, выяснив у него анамнез текущего заболевания и условия жизни, которые помогут выявить опасные факторы, способные спровоцировать возникновение аллергических реакций.

Ранее стало известно о смерти в швейцарской клинике одного из основателей 1xBet Сергея Каршкова после того, как ему сделали МРТ с контрастным веществом.

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