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Названа опасность интенсивного бега

1:14
Здоровье

Константин Терновой, директор реабилитационного центра Сеченовского университета, врач-травматолог и ортопед, кандидат медицинских наук, высказывает убеждение, что интенсивный бег носит опасный характер для здоровья и в некоторых случаях может даже привести к внезапной смерти. Сообщает об этом издание gazeta.ru.

"Интенсивный бег, как известно, сопровождается значительным числом летальных исходов, обусловленных огромной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Более того, в условиях городской среды, это явление является неблагоприятным для функционирования лёгких и вообще не обладает высокой полезностью. Ведь атмосферный воздух там находится в далеко не самом лучшем состоянии.

Также бег грозит повреждением лодыжек и коленных суставов. Поэтому я не могу найти ничего хорошего в данном виде активности. Интенсивный бег является целесообразным лишь в ситуации, когда тебя преследует хищник. В остальных случаях он может нанести вред", — пояснил Терновой.

Эксперт также рекомендует выбирать ходьбу в качестве ежедневной физической нагрузки.

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БЕГ / Польза или вред? / Действительно убивает колени, вызывает артрит или это все заговор?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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