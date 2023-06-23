Константин Терновой, директор реабилитационного центра Сеченовского университета, врач-травматолог и ортопед, кандидат медицинских наук, высказывает убеждение, что интенсивный бег носит опасный характер для здоровья и в некоторых случаях может даже привести к внезапной смерти. Сообщает об этом издание gazeta.ru.
"Интенсивный бег, как известно, сопровождается значительным числом летальных исходов, обусловленных огромной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Более того, в условиях городской среды, это явление является неблагоприятным для функционирования лёгких и вообще не обладает высокой полезностью. Ведь атмосферный воздух там находится в далеко не самом лучшем состоянии.
Также бег грозит повреждением лодыжек и коленных суставов. Поэтому я не могу найти ничего хорошего в данном виде активности. Интенсивный бег является целесообразным лишь в ситуации, когда тебя преследует хищник. В остальных случаях он может нанести вред", — пояснил Терновой.
Эксперт также рекомендует выбирать ходьбу в качестве ежедневной физической нагрузки.
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