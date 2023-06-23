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Эксперты назвали лучшее время для завтрака

1:01
Здоровье

Одна из известных нейробиологов, Джулия Джонс, рассказала о своих исследованиях, связанных с завтраком. Её убеждение состоит в том, что важно не только начинать день с полезной пищи, но и следить за временем приёма пищи. Она утверждает, что завтракать следует не раньше 11 утра.

Эксперты назвали лучшее время для завтрака
Фото: pixabay. com

"Просто позвольте вашему организму отдохнуть, дайте ему покой в течение 16 часов в сутки, голодайте, а затем употребляйте пищу только в течение восьмичасового окна. Различные исследования показывают, что мы просто слишком часто едим", — приводит слова Джулии Джонс издание Daily Express.

Подобный подход к питанию диетологи называют периодическим голоданием. Ранее проведённые учёными эксперименты подтвердили, что интервальное голодание способствует похудению, снижает риск развития диабета, определенных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, апноэ во сне и других заболеваний. 

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Ученые назвали лучшее время для еды (Это интересно)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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