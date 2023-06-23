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Что будет, если каждый день есть болгарский перец

1:30
Здоровье

При сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, проблемах со зрением и депрессии специалисты рекомендуют обратить внимание на болгарский перец. Этот доступный овощ можно приобрести практически в любое время года в любом магазине, и, как пишет "Гастрономъ", в нем содержится больше витамина C, чем в цитрусовых.

Красный перец играет важную роль в защите клеток от разрушения. Он богат ликопином, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий. Кроме того, красный перец содержит капсантин, который стимулирует обмен веществ и способствует снижению веса.

Жёлтые и оранжевые перцы благотворно влияют на зрение. Они содержат каротиноиды, которые помогают предотвратить развитие катаракты.

Все разновидности болгарского перца, независимо от цвета, способствуют улучшению когнитивных функций. Они обладают более высоким содержанием витамина C по сравнению с цитрусовыми, что способствует поддержанию памяти и защите от депрессии. Витамин А, также присутствующий в перце, укрепляет иммунную систему, а витамин В способствует улучшению настроения.

Болгарский перец также положительно влияет на контроль артериального давления. Заслуга в этом кверцетина, который обладает мощными антиоксидантными свойствами и способен регулировать уровень артериального давления.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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