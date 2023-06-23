"Опасно для гипертоников": названы продукты, которые повысят давление

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач Алексей Жито рассказал о способах повышения артериального давления с помощью пищевых продуктов. Согласно сообщению в "Кубанских новостях", для людей с гипотонией полезно употреблять разнообразную и сбалансированную пищу без привязки к конкретной диете.

Фото: mos.ru

Важно потреблять достаточное количество белка, поскольку он оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему и мышцы. Также следует помнить об использовании поваренной соли, поскольку умеренное количество натриевого хлорида способствует задержке воды и повышению артериального давления.

В случае гипотонии сыр является полезным продуктом. Он богат белком, кальцием и солью, а также содержит тирамин, который улучшает тонус сосудистых стенок. В качестве быстрого способа повысить давление врач рекомендует употребление солёных огурцов.

Кроме того, важно соблюдать режим питья, включать в рацион чай, кофе, фрукты и овощи, а также употреблять цельнозерновые злаки и каши.

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