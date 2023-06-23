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Названы блюда, которые помогут очистить кишечник

1:05
Здоровье

В последнее время заметно возросло преклонение перед ферментированными овощами со стороны модных диетологов и блогеров. Они уверяют, что это наилучший выбор для нашего пищеварительного тракта. Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью "Российской газете" подтверждает, что квашеные и малосольные овощи действительно приносят пользу.

Названы блюда, которые помогут очистить кишечник
Фото: https://golovnie-boli.com/

"Научный взгляд на ферментирование заключается в процессе превращения углеводов в спирты, диоксид углерода и органические кислоты. И это, безусловно, полезно для здоровья", — подчеркивает гастроэнтеролог.

Он также разъясняет, что ферментированные овощи обладают клетчаткой и ценными органическими кислотами, которые способствуют стимуляции перистальтики кишечника, очищению организма и поддержанию здоровой микрофлоры. Однако следует помнить, что эти продукты не способны излечить какие-либо заболевания. В своем рационе их стоит включать ради общего поддержания здоровья.

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Как ОЧИСТИТЬ КИШЕЧНИК за одну ночь? Невероятный эффект!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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