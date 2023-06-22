Газовые плиты — это удобное средство для приготовления пищи, но они могут оказывать негативное влияние на качество воздуха внутри помещений. Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, показало, что при сгорании природного газа, используемого в газовых плитах, выделяются ядовитые газы. Это означает, что воздух, которым мы дышим дома, может содержать опасные химические вещества. — сообщает MedPulse.ru.
При сгорании газовые плиты могут выделять такие вредные вещества, как окись углерода (СО), формальдегид (НСНО) и диоксид азота (NО2). Окись углерода может препятствовать нормальному клеточному дыханию, формальдегид является канцерогеном, а диоксид азота может вызывать раздражение дыхательных путей и связан с развитием астмы. При обычном использовании газовой плиты концентрация NО2 в воздухе кухни может превышать рекомендуемые нормы, установленные Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Исследования показывают, что воздух, загрязненный оксидами азота (NO и NO2), оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Например, метаанализ, включающий результаты 41 исследования о связи между газовыми плитами и респираторными заболеваниями у детей, выявил, что дети, живущие в домах с газовыми плитами, имеют на 24% больший риск развития астмы в течение жизни и на 42% больший риск заболевания астмой в настоящее время. Исследования также показывают, что около 12% случаев детской астмы в США связаны с использованием газовых плит.
С целью защиты здоровья своей семьи и обеспечения безопасности воздуха внутри помещений, необходимо принимать некоторые меры предосторожности при использовании газовых плит. Вот несколько рекомендаций:
Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своей семьи. Применяйте эти рекомендации для минимизации воздействия газовых плит на качество воздуха в вашем доме.
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