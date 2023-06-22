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Медпульс: в чём опасность кухонных плит

3:32
Здоровье

Газовые плиты и здоровье: Защитите себя и свою семью

Газовые плиты — это удобное средство для приготовления пищи, но они могут оказывать негативное влияние на качество воздуха внутри помещений. Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, показало, что при сгорании природного газа, используемого в газовых плитах, выделяются ядовитые газы. Это означает, что воздух, которым мы дышим дома, может содержать опасные химические вещества. — сообщает MedPulse.ru.

Опасности газовых плит: взгляд изнутри

При сгорании газовые плиты могут выделять такие вредные вещества, как окись углерода (СО), формальдегид (НСНО) и диоксид азота (NО2). Окись углерода может препятствовать нормальному клеточному дыханию, формальдегид является канцерогеном, а диоксид азота может вызывать раздражение дыхательных путей и связан с развитием астмы. При обычном использовании газовой плиты концентрация NО2 в воздухе кухни может превышать рекомендуемые нормы, установленные Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Влияние на здоровье: беспокойтесь о своих легких

Исследования показывают, что воздух, загрязненный оксидами азота (NO и NO2), оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Например, метаанализ, включающий результаты 41 исследования о связи между газовыми плитами и респираторными заболеваниями у детей, выявил, что дети, живущие в домах с газовыми плитами, имеют на 24% больший риск развития астмы в течение жизни и на 42% больший риск заболевания астмой в настоящее время. Исследования также показывают, что около 12% случаев детской астмы в США связаны с использованием газовых плит.

Защитите свое здоровье: действия, которые вы можете предпринять

С целью защиты здоровья своей семьи и обеспечения безопасности воздуха внутри помещений, необходимо принимать некоторые меры предосторожности при использовании газовых плит. Вот несколько рекомендаций:

  • Вентиляция: Убедитесь, что кухонная вентиляционная система работает должным образом и эффективно выводит продукты сгорания наружу. Регулярно проверяйте и очищайте фильтры вентиляционной системы, чтобы они не были засорены и обеспечивали нормальный приток свежего воздуха.
  • Открытые окна и двери: При использовании газовой плиты рекомендуется открывать окна и двери, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать скопления вредных газов в помещении.
  • Проветривание: После использования газовой плиты регулярно проветривайте кухню, открывая окна на достаточное время, чтобы устранить загрязненный воздух и обновить его свежим.
  • Регулярное обслуживание газовой плиты: Поддерживайте газовую плиту в хорошем состоянии, регулярно обслуживая и проверяя ее, чтобы убедиться, что она функционирует безопасно и эффективно. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта или замены неисправных частей.

Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своей семьи. Применяйте эти рекомендации для минимизации воздействия газовых плит на качество воздуха в вашем доме.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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