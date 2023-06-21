Ученые из США выявили связь между газовыми плитами и раком крови

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Стэндфордского университета рассказали о влиянии газовых плит на развитие онкологии.

Согласно исследованию, газовые плиты непосредственно оказывают влияние на ряд серьёзных заболеваний, в том числе рак крови. Дело в том, что они являются источником высокого содержания канцерогенов, в основном бензола, который негативно влияет на здоровье человека. Об этом сообщает Environmental Science & Technology.

Газовые горелки и духовки выделяют от 10 до 25 раз больше бензола, чем электрические плиты. Бензол, выделяемый газовым оборудованием, в свою очередь, распространяется по всему жилому помещению, в том числе и в спальнях. Эксперты отмечают, что даже установленные вытяжки не способны снизить концентрацию бензола и других канцерогенов в воздухе.

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