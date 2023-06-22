Названы привычки, из-за которых люди могут съедать в два раза больше допустимого за день. Стоит отметить, что эти привычки мгновенно сказываются на фигуре и здоровье человека.
Одной из основных таких привычек является ограниченное потребление горячей пищи. Однако, если человек употребляет теплые или горячие блюда, его мозг быстрее получает сигнал о насыщении.
Вторая ошибочная привычка заключается в попытке избегать жиров в пище, хотя они способствуют более быстрому насыщению организма, так же как и горячая пища. Поэтому для сбалансированного питания стоит включить в рацион полезные жиры, содержащиеся, например, в рыбе.
Исследования показывают, что если человек употребляет пищу слишком поздно, то он чаще заглядывает в холодильник перед сном. Это нарушает метаболизм и приводит к постоянному ощущению голода. Поэтому пищу следует принимать за три часа до сна.
И еще одно важное правило: есть следует в течение 30 минут. Те, кто привык быстро есть, как правило, потребляют гораздо больше необходимого, поскольку мозг не успевает получить сигнал о насыщении, сообщает Woman.
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