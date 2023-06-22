Эндокринолог Лазуренко рассказала, какие каши вредны на завтрак

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас слышал о пользе каши на завтрак. Но оказывается, не все каши можно есть утром. Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко перечислила каши, которые следует избегать на завтраке! Она говорит, что последствия такого утреннего приема пищи будут сопровождать вас весь день.

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К таким "опасным" кашам она отнесла манную крупу, белый рис и булгур.

"Эти каши резко повышают уровень глюкозы в крови, так как не содержат сложной клетчатки и не обеспечивают долгое чувство сытости. Более того, это огромная нагрузка углеводов, на которую ваш организм не будет благодарен", — цитирует диетолога газета "Вечерняя Москва".

Особенно вредны такие каши для людей с избыточным весом, нарушениями обмена веществ, страдающих метаболическим синдромом и реактивным панкреатитом, а также инсулинорезистентностью.

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