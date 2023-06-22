Британские учёные рассказали, какие продукты портят зрение

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь, соль и кофе оказывают отрицательное воздействие на зрение человека. Ученые из Великобритании высказали такое мнение.

По утверждению экспертов, спиртные напитки способны вызвать судороги сосудов и другие нарушения функций органа зрения.

Что касается кофеина, он уменьшает насыщение глаз питательными веществами, что отражается на качестве зрения.

Наконец, соль. Этот продукт вызывает задержку жидкости в организме, что приводит к повышению внутриглазного давления. Кроме того, его потребление увеличивает риск развития катаракты. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день.

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