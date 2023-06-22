Врач-диетолог Пономарева рассказала, как увеличить продолжительность жизни на 13 лет

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации, опубликованной на "МедикФоруме" со ссылкой на врача-диетолога Василису Пономареву, богатый рацион питания, включающий овощи и бобовые, способен увеличить продолжительность жизни на 13 лет.

Фото: yamal-media.ru

Это подтверждают наблюдения, проведенные в различных регионах мира, где население живет дольше и обладает лучшим здоровьем. Такие регионы получили название "голубые зоны".

Люди, проживающие в этих регионах, употребляют значительное количество овощей, фруктов, зерновых и бобовых продуктов. При этом в их рационе минимизировано потребление мяса, молочных продуктов, рафинированного сахара и полуфабрикатов.

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