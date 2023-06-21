Химик Васильев назвал способ проверить качество водопроводной воды

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный технолог BWT Андрей Васильев объяснил, как проверить качество воды. Также химик перечислил последствия применения грязной жидкости.

Фото: health.24tv.ua

"Самый простой способ выявить загрязняющие примеси — отстоять воду в течение нескольких часов. Вероятно, на дне образуется осадок. Это может быть железо, частицы песка и другие элементы, пагубно влияющие на организм при избытке", — сообщил специалист, слова которого передаёт URA.RU.

Вместе с этим эксперт предупредил, что зловонная вода является признаком активности бактерий или коррозии в трубах. По информации собеседника издания, из-за употребления такой жидкости могут возникнуть заболевания и отравление. При подозрениях на некачественную воду технолог порекомендовал проконсультироваться со специалистом.

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