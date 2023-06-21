Врач-гинеколог Ледина развеяла миф о том, что климакс приводит к набору веса

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гинеколог Антонина Ледина развеяла популярный миф о том, что женщины набирают лишние килограммы из-за климакса.

Фото: themediacoffee.com

По её словам, этот физиологический процесс не способен привести к ожирению. Кроме того, она отметила, что нередко женщины принимают гормоны для борьбы с климактерическим синдромом. Однако такие препараты тоже не провоцируют набор веса, уточнила специалист.

"Гормоны не только не повышают массу тела и жировой ткани, но ещё и дают хороший холестерин", — подчеркнула врач в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

Ранее уролог Руслан Гасанов заявил, что депрессия, раздражительность, проблемы с памятью, физические проявления пониженного тестостерона и недостаток энергии могут свидетельствовать о "мужском климаксе".

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