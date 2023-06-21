Опасную экзотическую лихорадку Денге нашли у пятерых туристов из Новосибирской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У пятерых путешественников из Новосибирской области после возвращения на родину диагностировали опасное вирусное заболевание, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Tom Pilston / Malaria No More UK

Туристы, отдыхавшие за пределами России, заразились тропической лихорадкой Денге.

"Подобные заболевания в основном передаются через воду и необработанные продукты питания, насекомых, при контакте с носителем инфекции или загрязнённой средой, а также при незащищённом половом контакте", — гласит сообщение ведомства.

Инфекция характеризуется высокой температурой, болью в суставах, бессонницей и зудящими высыпаниями на коже. В отдельных случаях лихорадка Денге может переходить в острую форму, которая тяжело поддаётся лечению.

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Лихорадка денге настигла Россию. Чем опасна вирусная инфекция и как спасти себя и близких?