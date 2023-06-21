У пятерых путешественников из Новосибирской области после возвращения на родину диагностировали опасное вирусное заболевание, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Туристы, отдыхавшие за пределами России, заразились тропической лихорадкой Денге.
"Подобные заболевания в основном передаются через воду и необработанные продукты питания, насекомых, при контакте с носителем инфекции или загрязнённой средой, а также при незащищённом половом контакте", — гласит сообщение ведомства.
Инфекция характеризуется высокой температурой, болью в суставах, бессонницей и зудящими высыпаниями на коже. В отдельных случаях лихорадка Денге может переходить в острую форму, которая тяжело поддаётся лечению.
Ранее россиян предупредили об угрозе вспышки холеры из-за подрыва Каховской ГЭС.
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