Врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил граждан РФ об опасности повышенного артериального давления

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин поделился с "Вечерней Москвой" информацией о повышенном артериальном давлении и возможности его снижения без лекарственных препаратов. С возрастом многие люди сталкиваются с этим состоянием, которое может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Врач отметил, что повышенное артериальное давление является очень опасным, так как становится причиной инсультов и инфарктов.

"Артериальное давление — ласковый убийца, поскольку человек может длительное время не обращать внимания на высокие показатели и игнорировать это состояние. Повышение кровяного давления в артериях приводит к их растяжению, нарушается их эластичность, и они могут просто лопнуть. Это может вызывать геморрагический инсульт или инфаркт", — объяснил врач.

Кондрахин уточнил, что гипертония приводит к разрушению почек и нарушению их кровоснабжения, что в конечном итоге может стать причиной дальнейшего повышения давления. Также он подчеркнул, что это состояние является серьёзной угрозой для глаз. Возможно развитие кровоизлияния в сетчатку, что может привести к потере зрения.

Кондрахин также указал, что на уровень артериального давления влияют наследственность, злоупотребление алкоголем и солью, стрессы, а также снижение физической активности.

Врач предупредил, что контролировать гипертонию без применения специальных лекарств практически невозможно. Единственным исключением являются случаи, когда изменения связаны с модифицированными факторами, такими как ожирение или сахарный диабет. В таких случаях можно попытаться снизить нагрузку на организм, контролируя общее состояние.

Однако в остальных случаях, подчеркнул специалист, лекарства являются единственным способом поддержания стабильного уровня давления.

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Как снизить артериальное давление без лекарств