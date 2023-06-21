Патологоанатом Эдигер объяснил, как избежать ампутации конечностей из-за сепсиса

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Случай с жителем Британии, который упустил сепсис, приняв его за простуду, и лишился ног, напугал многих россиян. Как не упустить страшное состояние и сохранить конечности, рассказал патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: https://ul.countable.us/

Врач объяснил, что сепсисом называют острую реакцию иммунной системы в ответ на очаг инфекции в организме. Интоксикация может возникнуть после гайморита, тонзиллита, ранений, пиелонефрита.

Сосуды в результате возникшего воспаления забиваются инфекционными агентами, развивается тромбоэмболия. Конечности при закупорке артерий обычно приходится ампутировать, так как ткани, не получающие питания с кровью, отмирают, отметил доктор.

По словам собеседника издания, начавшийся сепсис можно распознать по локальным очагам воспаления по телу, которые выглядят как покрасневшие участки кожи без причин. В этом месте также появляется боль.

Эдигер настоятельно посоветовал обращаться в больницу, так как самолечение в подобных случаях недопустимо.

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