Невролог Суворинова предупредила об опасном и неэффективном методе борьбы с мигренью

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Наталья Суворинова в беседе с Pravda.Ru заявила, что мигрень является серьёзной болезнью. Если игнорировать её, тяжёлое состояние участится, может быть четыре-пять приступов в месяц, подчеркнула специалист.

"Надо поставить диагноз, то есть пойти к неврологу и убедиться, что у человека мигрень, поскольку есть другие виды головной боли, при которых нужен иной подход к лечению", — подчеркнула эксперт.

Вместе с этим она отметила, что при мигрени помогают таблетки, однако важно понимать, какие именно лекарства стоит пить. Также Суворинова предостерегла от самостоятельного лечения и призвала поговорить с врачом.

"Однозначно нельзя злоупотреблять обезболивающими. У каждого препарата есть свои ограничения. Запрещено принимать противовоспалительные препараты больше 10 раз в месяц. Передозировка нестероидных противовоспалительных препаратов вызывает абузусные головные боли, нарушаются функции печени" — заключила собеседница издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.