Врач-невролог Артур Фадеев предупредил о раннем признаке деменции

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушение кратковременной памяти является ранним признаком деменции. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук Артур Фадеев.

Фото: Минздрав России

По его словам, деменции бывают разными, но первым тревожным звонком для человека должны стать проблемы с запоминанием событий, которые произошли совсем недавно.

"С этого всё начинается. Нарушение кратковременной памяти — это основное. Потом начинают присоединяться другие нарушения. Например, снижаются тормозные возможности пациента, он становится более раздражительным или наоборот уходит в себя, затем появляются нарушения счёта", — отметил эксперт.

Фадеев добавил, что проблемы с памятью не всегда указывают на деменцию, ведь они могут возникнуть из-за стресса или бессонницы. Доктор назвал два способа диагностики опасного заболевания:

Короткий тест на определение когнитивных нарушений, который можно пройти у невролога всего за пять минут;

Расширенное исследование, состоящее из совокупности тестов, направленных на изучение когнитивных функций.

Врач уточнил, что иногда деменция развивается на фоне хронической артериальной гипертензии. В этом случае человеку следует пойти к кардиологу для подбора лечения, подчеркнул медик. Как пояснил специалист, некоторые когнитивные нарушения связаны с болезнью Альцгеймера.

"Учёные, которые создают себе умственную нагрузку, а также постоянно двигающиеся танцоры реже всего сталкиваются с этим заболеванием. Если вы хотите снизить риск деменции, нужно давать когнитивную зарядку: заучивать стихи, разгадывать кроссворды, ходить пешком, перебирать бусинки, делать игрушки своими руками", — резюмировал Фадеев.

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