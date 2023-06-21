Ученые из США подтверждают положительное влияние яблок на здоровье человека. Согласно их утверждениям, этот фрукт помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, которые обычно проявляются в пожилом возрасте.
Более того, яблоки способствуют восстановлению организма после стрессовых ситуаций благодаря наличию флавоноидов, которые также помогают в профилактике различных заболеваний.
В конечном итоге, регулярное потребление яблок может продлить вашу жизнь, учитывая, что главной причиной смерти в России являются заболевания сердца и сосудов.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.