Потребление яблок продлевает жизнь

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из США подтверждают положительное влияние яблок на здоровье человека. Согласно их утверждениям, этот фрукт помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, которые обычно проявляются в пожилом возрасте.

Фото: https://sgushhenka.ru/

Более того, яблоки способствуют восстановлению организма после стрессовых ситуаций благодаря наличию флавоноидов, которые также помогают в профилактике различных заболеваний.

В конечном итоге, регулярное потребление яблок может продлить вашу жизнь, учитывая, что главной причиной смерти в России являются заболевания сердца и сосудов.

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Начните съедать по яблоку в день и увидите, что будет с вашим телом