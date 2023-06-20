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Кардиолог-диетолог Романов рассказал, почему надо есть пекинскую капусту

Здоровье

Роман Романов, кардиолог-диетолог, предлагает внести пекинскую капусту в свой рацион. Это овощ, который обладает высоким содержанием витаминов и органических веществ.

Кардиолог-диетолог Романов рассказал, почему надо есть пекинскую капусту
Фото: http://idealrecept.com/

Пекинская капуста, по его словам, стимулирует образование красных и белых кровяных клеток. Именно поэтому людям, страдающим от анемии, рекомендуется употребление этого овоща. В составе пекинской капусты также содержится клетчатка, которая способствует комплексному очищению кишечника от вредных и ненужных веществ.

Специалист отмечает, что несмотря на все полезные свойства, пекинскую капусту не рекомендуется употреблять людям, страдающим гастритом, язвой с повышенной кислотностью, а также при наличии кровотечений и воспалений в желудочно-кишечном тракте.

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Чем особенна пекинская капуста? Польза и вред пекинской капусты.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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