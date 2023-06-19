Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала неожиданную причину появления угревой сыпи.
Медик призвала воздержать от употребления мороженого людей, которые пытаются избавиться от угревой сыпи на лице.
"Для них мороженое в прямом смысле как горящая спичка, брошенная в бензобак — обострения болезни не миновать", — написала врач в своём Telegram-канале.
Ранее Зухра Павлова рассказала о пользе и вреде мороженого.
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