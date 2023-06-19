Врач-эндокринолог назвала продукт, вызывающий угревую сыпь

0:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала неожиданную причину появления угревой сыпи.

Фото: https://okdiario.com/

Медик призвала воздержать от употребления мороженого людей, которые пытаются избавиться от угревой сыпи на лице.

"Для них мороженое в прямом смысле как горящая спичка, брошенная в бензобак — обострения болезни не миновать", — написала врач в своём Telegram-канале.

Ранее Зухра Павлова рассказала о пользе и вреде мороженого.

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