Врач-кардиолог РФ Якушева рассказала о самом опасном дне недели для организма человека

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как бы это странно не звучало, но именно в понедельник фиксируется наибольшее количество инфарктов и инсультов. В такому выводу пришли учёные из Ирландии после исследования, в котором приняли участие больше десяти тысяч человек с данными диагнозами.

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Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", на кардиограммах, которые были сделаны в понедельник, отмечается в больших случаях повышение сегмента ST, который показывает, как работает миокард желудочков сердца, и служит маркером их скорой гибели. Врач-кардиолог Ольга Якушева объяснила, почему день недели может влиять на эти показатели:

"На данный момент учёные разбираются в причинах данной закономерности. Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу. Происходит это потому, что многие люди испытывают сильнейший стресс, и организм просто не справляется с таким количеством негативного гормонального всплеска".

Специалист рекомендует уделить достаточное внимание не только режиму труда, но и отдыха, ведь ментальное здоровье так же важно, как и физическое. Помимо этого, необходимо учиться справляться со стрессом, выплёскивая адреналин с помощью активных действий.

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