Гастроэнтеролог Харлов назвал продукты, которые провоцируют вздутие живота

Ощущение переполненности живота может быть связано с различными нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Растяжение брюшной стенки вызывает дискомфорт в паху и пояснице. Многие люди игнорируют этот симптом и откладывают поход к врачу, ссылаясь на переедание. Однако подобное отношение к своему здоровью может привести к серьёзным последствиям. Об этом сообщил гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов в беседе с Pravda.Ru.

Фото: pixabay.com

"Вздутие — это газ, а газ в кишечнике должен всасываться. Если он не всасывается, значит там есть воспаление. Воспалённая оболочка не допускает газ обратно в кровь, чтобы его выдохнули лёгкие. Тут надо установить причину воспаления и устранить её", — указал он.

Метеоризм вызывают продукты, которые желудок не может переварить до конца. Например, капуста, виноград, яблоки, молоко и белковая пища. Также вздутие провоцируют газированные напитки, бобовые и сахар.

"Если у человека есть проблемы в ответ на эту пищу, то на какое-то время её необходимо исключить. Есть люди, которым всю жизнь придётся ограничивать себя в питании", — отметил Харлов.

Гастроэнтеролог подчеркнул: воспаление кишечника — это серьёзное заболевание, которое может привести к развитию онкологии.

"Хроническое вздутие дует, дует, дует. Это и до рака, и до аутоиммунного заболевания может дойти", — предупредил собеседник Pravda.Ru.

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