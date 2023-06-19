Диетолог Вадим Крылов заявил, что квас полезнее колы

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог-диетолог Вадим Крылов рассказал, как употребление кваса и колы вредит организму.

Фото: zdorovogotovim.ru

Крылов отметил, что кола содержит сахарозаменитель аспартам, в состав которого входит снижающий гормон счастья фенилаланин. При нагреве эта альфа-аминокислота увеличивает риск развития рака желудка и кишечника.

Квас, по словам специалиста, куда полезнее колы, так как в нём содержатся натуральные консерванты и витамины группы В. Однако чрезмерное употребление кваса может негативно сказаться на организме.

"В нём много сахара. Частое употребление кваса приводит к ожирению и проблемам с сердцем. У мужчин напиток повышает уровень женских половых гормонов. Помимо этого, квас противопоказан людям с проблемами ЖКТ", — заявил медик в беседе с изданием "Доктор Питер".

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